Van Crucible tot Crucible: de snookercarrière van Luca Brecel, een verhaal vol ups en downs

KIJK. Zo kroonde Brecel zich tot wereldkampioen snooker

23 april 2012: Met 17 jaar en 45 dagen is Luca Brecel de jongste debutant ooit op het wereldkampioenschap. Hij stoot de Schotse snookerlegende Stephen Hendry daarmee van de tabellen, die twee maanden ouder was bij zijn debuut. Brecel wordt in de eerste ronde met 10-5 gewipt door de Schot Stephen Maguire.

3 december 2012: Brecel wint zijn eerste wedstrijd op een ranking event. In de eerste ronde van de UK Championship klopt hij Ricky Walden met 6-5. Hij stoot door tot de kwartfinale waarin Shaun Murphy met 6-5 te sterk is.

Volledig scherm Een beeld uit het UK Championship van 2012, met een toen nog piepjonge Brecel. © photonews

16 september 2015: Luca Brecel verliest in de eerste ronde van de Shanghai Masters met 5-3 van de Noord-Ier Mark Allen, maar laat wel een break van 140 noteren. Tot op de 141-break in de WK-finale gisteren was dat de hoogste break in zijn professionele carrière.

7 februari 2016: Op de German Masters heeft Brecel zijn allereerste finaleplaats te pakken in een ranking event. Hij moet met 9-5 de duimen leggen tegen Martin Gould.

Volledig scherm Luca Brecel in 2016. © Photo News

18 april 2017: Ook bij zijn tweede deelname aan het WK in de Crucible sneuvelt Brecel in de eerste ronde. Brecel snelt naar een 7-1-voorsprong tegen Marco Fu, maar wordt alsnog met 9-10 uitgeschakeld.

22 augustus 2017: In de zomer van 2017 heeft Brecel zijn eerste ranking titel beet, onze landgenoot wint de China Championship. In de finale klopt hij ex-wereldkampioen Shaun Murphy met 10-5. Dat levert hem een cheque van 150.000 pond op. Voor het eerst in zijn carrière komt hij ook de top 16 op de wereldranglijst binnen.

Volledig scherm © Joel Hoylaerts - Photo News

12 december 2021: Door viervoudig wereldkampioen John Higgins met 9-5 te kloppen in de finale schrijft Luca Brecel de Scottish Open op zijn naam. Na de German Masters het tweede professionele toernooi dat de Belgian Bullet weet te winnen.

21 april 2023: Zesde keer goede keer voor Luca Brecel op het WK in Sheffield. Al komt die eerste zege in de Crucible er niet zonder slag of stoot. Ricky Walden drijft Brecel tot het uiterste, maar onze landgenoot wint de decider en stoot met 10-9 door naar de tweede ronde. De start van een fantastisch verhaal.

Volledig scherm © Photo News