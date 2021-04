Van 175 jaar celstraf tot verplichte coachfilosofie: welke stappen ondernamen andere grote turnnaties al tegen misbruik?

Meer sportHet rapport over grensoverschrijdend gedrag in de Belgische gymnastiekwereld is klaar: Vlaams minister van sport Ben Weyts maakt deze namiddag op een persmoment in Brussel de conclusies bekend. Ook in het buitenland hebben meerdere grote turnnaties onderzoek gevoerd na een stortvloed van getuigenissen over mentaal of fysiek misbruik: welke stappen hebben zij intussen al ondernomen?