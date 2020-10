Valentine Dumont, de recordzwemster die onbekend is bij het grote publiek: "99% kans dat ze Tokio haalt"

ZwemmenEen nieuwe dag, een nieuw nationaal record dat eraan gaat. Valentine Dumont voelt zich kennelijk in haar element op de International Swimming League in Boedapest. Wat weet u over dit 20-jarige zwemtalent uit Namen?

Valentine wié, vraagt u zich mogelijk af bij het horen van haar naam. Geen schande, want Valentine Dumont heeft nog veel te bewijzen. Als senior toch, want bij de junioren gleed ze op het EK van 2017 naar zilver op de 200m vrij en brons op de 200m vlinderslag. Binnen het zwemwereldje is Dumont uiteraard geen onbekende en zo komt het dat de Naamse op de valreep nog een uitnodiging kreeg voor de International Swimming League in Boedapest - Pieter Timmers is de enige andere Belg op de exclusieve teamcompetitie - waar ze uitkomt voor de Aqua Centurions.

7 Belgische records

Daar deed ze zondag al van zich spreken: Dumont won de 400m vrije slag in 4:00.37, vier seconden onder haar vorige nationale record dat ze in november 2019 op het BK klokte. En gisteren ging ook haar Belgische record op de 200m vrij van december 2017 (1:55.67) eraan: Dumont finishte als derde, in 1:55.16. In totaal staan er zeven Belgische records op haar naam: 100m, 200m en 400m vrij op de korte en langebaan en ook de 200m vlinderslag in groot bad.

"Op zich zegt dat allemaal niks", sust analist en ex-zwemmer Sidney Appelboom. "Er waren in het verleden nog atleten die aan de lopende band Belgische records zwommen - dat zegt vooral veel over de staat van het zwemmen in België. Máár: dat Valentine vier seconden van haar record deed - wáuw! Dat is niet gewoon een record, maar een waardemeter. Als je weet dat haar keerpunten beter kunnen en je vertaalt die tijd naar groot bad, dan kan ze meer dan twee seconden onder de olympische limiet (4:07.90) voor Tokio duiken, dan doe je mee voor top 12 op WK's en voor de prijzen op EK's."

Student geneeskunde

Ronald Claes, head coach bij de Franstalige zwemfederatie, laat zich niet tot grootspraak verleiden. De Limburger zegt blij te zijn met de progressie die zijn atlete nu toont: "Ik kan niet voorspellen waar ze gaat uitkomen, maar ik weet wel dat ze er honderd procent voor gaat. Valentine laat niets aan het toeval over. Ze studeert geneeskunde en ze wil haar tijd niet verdoen. Het moet elke minuut vooruitgaan, in en naast het zwembad. Ze weet wat ze wil bereiken en is héél gemotiveerd - als coach is dat heel aangenaam. Ze traint zo hard als ze kan en mag. Valentine houdt zich bezig met de essentie van de zaken, ze laat zich niet makkelijk afleiden."

Dumont heeft er ook de tijd niet voor. Dertig uur trainen in de week en dan nog - in navolging van haar ouders - aan de universiteit van Luik als arts studeren: faut le faire. Op haar toelatingsproef haalde ze twee jaar terug 36 op 40. "Het is een intelligent meisje", weet Appelboom. "Normaal was ze niet gekwalificeerd voor Tokio, maar door corona zijn de Olympische Spelen een jaar opgeschoven en als je dan ziet welke stappen ze nu heeft gezet, dan geef je zwart op wit dat ze het redt. 99 procent kans dat ze over een jaar in Tokio staat."

Voor Claes komt het erop aan dat Dumont, eerder timide en verlegen van natuur, ook voldoende rust neemt om haar lichaam te laten recupereren. "Tokio is het doel, maar voor Valentine is het belangrijk dat ze plezier houdt in het zwemmen. Daar draait het om." Of zoals ze zelf al aangaf: "De dag dat ik het niet meer tof vind, stop ik ermee." Dat zou zonde zijn.