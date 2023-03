Vader van Tommy Fury eist dat Paul zijn eigen alles-of-niets-afspraak nakomt: “Jake, we hadden een deal”

28 miljoen euro, dat is wat Jake Paul overhoudt aan zijn verloren duel tegen Tommy Fury. Nochtans wou Paul er zelf een alles-of-niets-deal van maken. De winnaar mocht met al het geld gaan lopen, maar tot op heden heeft de verliezende Paul zijn deel van het geld nog niet terugbetaald. De vader van Fury is daar niet mee opgezet en wil dat Paul zijn eigen deal nakomt.

Alles of niets, daar was het zondag om te doen. Influencer Jake Paul en realityfiguur Tommy Fury namen het tegen elkaar op in ‘The Truth’. Acht ronden lang hielden de twee het vol en waren ze aan elkaar gewaagd. Na een ‘split decision’ werd Fury uitgeroepen tot winnaar van het gevecht. Het werd Fury’s negende zege en het eerste verlies van Paul.

Later op de avond zagen we Paul dollen op zijn Instagram. Hij leek eerst te huilen, maar nadien lachte hij smakelijk: “When you lost but made $30M.” De Amerikaan haalde dus nog een flinke smak geld binnen na zijn verloren bokspartij.

Nochtans was dat niet de afspraak. In een verhitte persconferentie in de aanloop naar het duel, was het Paul zelf die een idee opwierp. Hij stelde aan zijn tegenstander voor om er een alles-of-niets-gevecht van te maken: de winnaar mocht met al het geld gaan lopen. Fury was er zeker van dat hij zou winnen, dus ging akkoord met de uitdaging. Uiteindelijk trok de halfbroer van Tyson Fury aan het langste eind. Volgens hun weddenschap zou hij dus recht hebben op al het geld, dus ook de 28 miljoen waar Paul mee uitpakte op zijn Instagram.

De reactie van Paul zette kwaad bloed bij de familie van Fury. Het ziet ernaar uit dat Paul zijn eigen deal niet nakomt, aangezien hij aan het lachen was met het geld dat hij aan het kamp overhield. John Fury, de vader van Tommy, mengt zich nu ook in de weddenschap en vindt dat Paul de deal toch moet nakomen. Dat maakte hij duidelijk op een Instagram story.

“Jake, we hadden een deal gemaakt en elkaar de hand geschud. De verliezer zou gratis boksen.” Daarmee doelt Fury Senior op de alles-of-niets-afspraak. Of Paul zijn eigen weddenschap zal nakomen, is nog maar de vraag. Paul is wel al uit op revanche en wil een nieuw duel. “I’ll be back”, zei hij kort na de kamp.

