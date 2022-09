Uw gids voor Wieze: alles wat u moet weten over hét darttoernooi in België

DartsKomend weekend staat in Wieze de Belgian Darts Open op het programma. Welke kleppers komen in actie, hoe ziet het format eruit en hoeveel prijzengeld valt er te winnen? Ontdek het allemaal in deze gids.

De komende dagen hoeft u niets te missen van de Belgian Darts Open. Alle wedstrijden zijn live te bekijken op VTM 2, of via tekst te volgen op HLN.be. De manche van de PDC European Tour gaat morgennamiddag van start in Wieze, de finale wordt zondagavond gespeeld. ‘t Wordt een heus volksfeest in de Oktoberhallen. 17.000 tickets gingen snel de deur uit. Onlangs werden er nog 1.000 extra in omloop gebracht. Zo zijn er nog enkele tickets te bemachtigen.

Hoe belangrijk is dit toernooi? Wieze is geen major en is dus minder prestigieus dan bijvoorbeeld de World Matchplay. Maar de Belgian Darts Open heeft wel degelijk wat aanzien en wordt op een groot podium gespeeld. Wieze maakt deel uit van de PDC European Tour, een serie darttoernooien die door heel Europa worden georganiseerd door de PDC. Na die toernooien mogen de 32 beste spelers (van de PDC European Tour Order) deelnemen aan de European Darts Championship, het EK. En dat is wél een major.

Volledig scherm Wereldkampioen Peter Wright is present in Wieze. © Photo News

In totaal nemen 48 spelers deel in Wieze: de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit, aangevuld met de twee hoogst gerangschikte Belgen naast Dimitri Van den Bergh (Kim Huybrechts en Mike De Decker) en dertig kwalificatiespelers. In totaal zijn er liefst zes Belgen van de partij. Later vandaag zullen drie landgenoten zich kwalificeren op de ‘Host Nation Qualifiers’. Normaal zijn er op die kwalificaties twee startplaatsen te verdienen, maar door het afzeggen van Gerwyn Price kwam er een plek voor een extra Belg vrij. Naast Price ontbreken nog James Wade en Gary Anderson. Verder is de volledige wereldtop aanwezig.

Vrijdag wordt de eerste ronde afgewerkt. De top 16 van de ProTour, onder wie Van den Bergh, gaat rechtstreeks naar de tweede ronde op zaterdag.

Volledig scherm Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts zijn present in Wieze. © VTM2

Het format is eenvoudig. In de eerste drie ronden en kwartfinales wordt er gespeeld naar een best of 11 legs, in de halve finales naar een best of 13 legs en in de finale naar een best of 15 legs. Nog meegeven: er moet niet met twee legs verschil gewonnen worden. Als het bijvoorbeeld in de eerste ronde 5-5 staat, moet een deciding leg voor de beslissing zorgen.

In totaal wordt er 160.000 euro aan prijzengeld verdeeld. De winnaar mag 28.575 euro bijschrijven op zijn rekening, de verliezend finalist 11.400 euro, de halve finalisten 7.400 euro, de verliezers van de derde ronde 5.700 euro, de verliezers van de tweede ronde 2.280 euro en de darters die meteen sneuvelen 1.140 euro.

Programma:

Vrijdag 23/9:

13u-17u: 1ste ronde

19u-23u: 1ste ronde

Zaterdag 24/9:

13u-17u: 2de ronde

19u-23u: 2de ronde

Zondag 25/9:

13u-17u: achtste finales

19u-23u: kwartfinales, halve finales, finale

De deelnemers in Wieze: Top 16 ProTour: - Luke Humphries

- Michael van Gerwen

- Michael Smith

- Rob Cross

- Damon Heta

- Nathan Aspinall

- Ryan Searle

- Peter Wright

- Dirk van Duijvenbode

- Joe Cullen

- Danny Noppert

- Jonny Clayton

- Dimitri Van den Bergh

- José de Sousa

- Dave Chisnall

- Martin Schindler Hoogst gerangschikte Belgen (2 startplekken): - Kim Huybrechts

- Mike De Decker Belgische kwalificatiespelers (3 startplekken na afzeggen Price): - Nog niet bekend, vandaag vinden de kwalificaties plaats. Straks is er ook de loting. Kwalificatiespelers: - Jeff Smith

- Danny Baggish

- Boris Krcmar

- Niels Zonneveld

- Ross Smith

- Rusty-Jake Rodriguez

- Vincent van der Voort

- Adrian Lewis

- Simon Whitlock

- Gabriel Clemens

- Keane Barry

- Bradley Brooks

- Alan Soutar

- Andrew Gilding

- Mervyn King

- Steve Beaton

- Kevin Doets

- Steve West

- Ryan Meikle

- Chris Dobey

- Jamie Hughes

- Madars Razma

- Cameron Menzies

- Gian van Veen

- Jelle Klaasen

- Dennis Nilsson

- Karel Sedlacek

BEKIJK. Dimitri Van den Bergh heeft nieuwe sponsor, pijlen en shirt

BEKIJK. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts perplex door gigantische dartpijl in Antwerpen

Zelf darts spelen? Bekijk hier de aanbiedingen op HLN Shop Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.