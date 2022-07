Uitzinnige Dimitri Van den Bergh klopt Peter Wright, reactie van wereldkampioen gaat over de tongen: “Je zou denken dat vrienden het elkaar gunnen”

De laatste leg van Wright-Van den Bergh, met na 2'49" de handshake:

Van den Bergh (PDC-9) moest aanvankelijk de wet van de sterkste ondergaan tegen de kleurrijke Schot. Hij won wel de eerste leg, maar kwam dan op een 1-5-achterstand. ‘The Dreammaker’ schakelde daarop een versnelling hoger en won liefst negen legs op rij voor een 10-5-voorsprong.

Wright vond nadien wel zijn tweede adem. Hij milderde tot 12-8 en nam vervolgens met uitworpen van 90, 80, 104 en 89 een 12-13 voorsprong. In de laatste sessie vond ook Van den Bergh terug de dubbels. Met uitworpen van 96 en 82 nam hij de leiding over. ‘Snakebite’ Wright kwam nog even langszij, maar moest dan nog twee legs aan Van den Bergh laten. Die wierp een gemiddelde van 102,01 punten per drie darts, tegen 99,42 voor Wright. Ook in het uitwerpen was onze landgenoot beter: 44,4 procent tegen 40,0 procent.

Quote Als Peter Wright hem een paar maanden in huis neemt, dan denk je toch dat je dikke vrienden bent. En dan gun je mekaar toch de overwin­ning. VTM 2-cocommentator Erik Clarys

Koele reactie van Wright

De wereldkampioen moest het hoofd buigen en dat deed hij duidelijk niet met plezier. Het viel veel mensen op, onder wie ook ons commentaarduo: de felicitaties van Wright waren eerder koel. Waarschijnlijk had dat te maken met de wel heel uitbundige viering van Van den Bergh. Een opvallend moment, want Van den Bergh en Wright hebben een goeie band. In 2020 nam de Schot de Antwerpenaar nog een tijdje bij hem in huis toen alle grenzen sloten.

“Maar dat was toch maar een koel handje na de match”, zei cocommentator Erik Clarys tijdens de uitzending op VTM 2. “Ik vond dat zéér frappant. Als Peter Wright hem een paar maanden in huis neemt, dan denk je toch dat je dikke vrienden bent. En dan gun je mekaar toch de overwinning. Maar het handje dat Wright gaf leek toch vooral een verplicht nummertje te zijn. Het zal Dimitri natuurlijk een zorg wezen, hij zit gewoon in de halve finale.”

Maar toch deed het ‘Dancing Dimi’ duidelijk wel wat. “Pete, wat er vandaag ook gebeurd is: ik ben hier vooral heel trots op”, aldus de Antwerpenaar. “Ik heb er hard voor moeten werken en ik hoop dat je me niet haat. Ik hou nog steeds van jou, er is veel respect van mijn kant. Dat bewees mijn uitbundige viering net.”

‘Dancing Dimi’ trok er zich alleszins weinig van aan, getuige zijn reactie na de match (zie video boven). De wedstrijd was een heruitgave van de finale van vorig jaar. Toen won Wright met 18-9. Het jaar voordien had Van den Bergh het Triple Crown wel gewonnen door Wrights landgenoot Gary Anderson (PDC-6) met 18-10 te verslaan. Voor een derde finale op rij moet Van den Bergh zaterdag voorbij de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-4), die de Engelsman Nathan Aspinall (PDC-18), eveneens met 16-14, uitschakelde.

De samenvatting van de partij:

