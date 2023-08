Uitstel titelgevecht Delfine Persoon dreigt na positieve dopingtest van WBC-kampioene Baumgardner

Wanneer spelen de Belgen? En waarom is goud extra belangrijk? Alles wat u moet weten over het EK hockey, te bekijken op VTM

Van 18 tot en met 27 augustus vindt het EK hockey plaats. Met de Red Lions in transitie en de Red Panthers die willen tonen dat ze die reuzenstap hebben gezet - watch out Nederland? Van het programma over de selectie tot het stadion én dat onze Belgen te bekijken zijn op VTM, VTM 2 en VTM 4: met deze gids bent u helemaal op de hoogte.