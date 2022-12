Uitgeschakelde Danny Noppert van slag na ‘wespincident’, Alan Soutar wint vervolgens vier sets op rij

DartsDanny Noppert is er niet in geslaagd om zich als eerste Nederlander te plaatsen voor de achtste finales van het WK darts. ‘The Freeze’ nam een 2-0-voorsprong, maar liet de wedstrijd na een verrassende tussenkomst van een wesp uit handen glippen. Alan Soutar won nadien zowaar vier sets op rij.

Danny Noppert schoot tegen Alan Soutar als een komeet uit de startblokken. In de eerste leg gaf ‘The Freeze’ direct zijn visitekaartje af met acht trebles en daarmee een break. En in een mum van tijd had hij de eerste twee sets te pakken (3-1 en 3-0), met een fraai moyenne van 101.

Dat hoge moyenne kon de Nederlander niet vasthouden. Hij verloor de derde set, waarna zijn gemiddelde was gezakt naar 94.5. In die set vloog er een wesp rond Noppert, die uit zijn concentratie raakte toen caller Russ Bray het beest van hem af probeerde te slaan.

Soutar sloeg meteen toe en pakte de derde én de vierde set (1-3 en 0-3). De vijfde set mocht hij zelf beginnen en won hij ook, waarna hij Noppert direct brak in de eerste leg van de zesde set. Dat kwam de Nederlander niet meer te boven, waardoor hij toch wel enigszins verrassend uit het WK ligt.

Noppert: “Ik had de wesp eerst niet gezien”

“Er zijn hier veel darters en iedereen wil wereldkampioen worden. Ik probeer positief te blijven denken”, aldus Noppert na afloop. “Dat geeft mij kracht. Ik ga met opgeheven hoofd richting het volgende toernooi.” Noppert wilde zijn nederlaag niet wijten aan de wesp. “Ik had die eerst zelfs niet gedaan. Dan had ik anders op het podium gestaan. Want ik heb grote angst voor wespen. Mijn hele familie lacht zich scheel om mijn reactie als er een wesp bij mij de buurt komt.”

Maar Noppert kon ook alweer snel relativeren. “Dit is natuurlijk een tegenvaller, maar over het hele jaar ben ik super tevreden. En vier jaar geleden droomde ik er nog van om op het WK te staan. Ik denk liever zo dan dat ik mezelf in de put praat.”

