UFC-wereld ontstemd nadat Rus zijn opponent “walgelijke” kniestoot in gezicht geeft tijdens titelmatch in Vegas

UFCOngezien tafereel in de UFC. In een van de drie titelgevechten gisteravond in Las Vegas is Bantamgewichtkampioen Petr Yan (28) gediskwalificeerd. De Rus deed zijn bijnaam ‘No Mercy’ alle eer aan door zijn opponent Aljamain Sterling (31) een kniestoot in het gezicht te geven, wat verboden is. Achteraf gaf Yan toe dat hij in de fout ging.

UFC-spektakel in Vegas. Drie titelgevechten stonden er op het programma, waaronder Yan versus Sterling. Yan, die zijn titel met glans leek te verdedigen, pakte in de vierde ronde plots uit met een ferme kniestoot in het gezicht van Sterling. En dat terwijl de Amerikaan quasi uitgeteld op de grond zat. Een illegale move. Sterling kon niet verder, het gevecht was meteen afgelopen. En Yan? Die was er zelf eerst van overtuigd dat hij gewonnen had, maar werd logischerwijs gediskwalificeerd. Hij moet zijn titel zo afstaan aan Sterling.

Quote Ik heb een grote fout gemaakt en die is me ook duur komen te staan. Petr Yan

In de UFC-wereld wordt er geschokt gereageerd op de veelbesproken kniestoot. “Dit was walgelijk”, tweeten verschillende fans. Michael Chiesa, een van ‘s werelds top-UFC-fighters bij de Weltergewichten, liet optekenen dat de kniestoot “zeer ongepast” is. “Het kan niet veel erger dan dit.”

Zowel Yan als Sterling deden achteraf hun verhaal. “Ik wil me verontschuldigen en wens Sterling een vlot herstel”, klinkt het bij de Rus. “Het was niet mijn bedoeling om een illegale kniestoot te geven. Ik heb een grote fout gemaakt en die is me ook duur komen te staan.”

Sterling: “Dit is niet de manier waarop ik wil winnen. Het was een competitief gevecht, vol met actie. De kniestoot was opzettelijk. Dit had ik niet verwacht.” De Amerikaan stelt het gezien de omstandigheden goed en geeft aan een rematch te willen opzetten.

