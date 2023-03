UFC-vechter laat na uitlekken seksvideo met tegenzin weten biseksueel te zijn: “Veel fans zijn homofobe eikels”

Molina plaatste een bericht op sociale media nadat online een video was verschenen waarop te zien is dat hij orale seks heeft met een andere man. “Ik ben biseksueel”, laat Molina weten. “Dit was niet de manier waarop ik dat bekend wilde maken, maar die kans is me nu afgenomen.”

Molina komt uit in het vlieggewicht en hij kijkt bepaald niet uit naar de reacties van het publiek. “In een sport als deze zijn veel fans homofobe eikels”, aldus de Amerikaan. “Op dit moment in mijn carrière zag ik mezelf dit nog niet naar buiten brengen. Ik wil bekendstaan om mijn prestaties, niet als de eerste biseksuele vechter, en dat zal dan wel homoseksuele vechter worden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik heb mijn hele leven vrouwen gedatet en heb andere gevoelens weggedrukt, onder andere toen ik op high school in het worstelteam zat. De gedachte dat mijn vrienden, teamgenoten en mensen naar wie ik opkeek anders naar me zouden kijken of me anders zouden gaan behandelen, is iets dat ik me niet wilde voorstellen.”

Molina kwam tot nu toe drie keer uit in de UFC en won drie keer. Momenteel is hij geschorst naar aanleiding van een onderzoek naar gokken op wedstrijden waarbij zijn coach James Krause is betrokken.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.