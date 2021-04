UFC-ster Conor McGregor doneert 500.000 dollar aan een goed doel voor kansarme kinderen

Meer sport Olympische dressuur­rui­ter drie jaar geschorst na mishande­ling van pony: “Het dier moest gecorri­geerd worden”

23 april Een schorsing van drie jaar voor het mishandelen van een pony en een boete van in totaal 6.350 euro, dat is de sanctie die het Tribunaal van de Internationale Paardensportfederatie (FEI) oplegde aan de Braziliaanse dressuurruiter Leandro Aparecido da Silva, die in 2008 meedeed aan de Olympische Spelen in Peking. Een andere ruiter, Andres Kocher, werd dan weer voor tien jaar aan de kant gezet wegens het toedienen van stroomstoten aan zijn paard tijdens competities.