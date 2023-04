Tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis stopt tijdelijk met darts

De 38-jarige Lewis, die als bijnaam The Jackpot heeft, won in 2011 en 2012 in het Londense Alexandra Palace twee wereldtitels op rij. Daarnaast was Lewis ook succesvol op de European Championship (2013) en de UK Open (2014). Met zijn landgenoot Phil Taylor won Lewis in 2012, 2013, 2015 en 2016 de World Cup of Darts.