Tweevoudig olympisch kampioene barst in tranen uit tijdens pleidooi voor mentale gezondheid: “Ik wil niet beroemd zijn, het maakt me ziek”

Meer sportNa Simone Biles heeft nu ook tweevoudig olympisch kampioene Sydney McLaughlin zich uitgesproken over de mentale druk op topsporters. In een pleidooi van 10 minuten spreekt de Amerikaanse atlete over de constante druk om te presteren en de kritiek die ze telkens moet slikken. “Op 21-jarige leeftijd, als tweevoudig olympisch kampioene mét een wereldrecord, wil ik gewoon wat respect. Een klein beetje maar. Al de rest mogen jullie hebben.”

“Ik had nooit gedacht dat ik dit soort video zou maken”, steekt McLaughlin van wal. Amper drie dagen nadat ze een tweede gouden medaille won op de Olympische Spelen nam ze in haar auto een emotionele video op. Een opwelling van het moment, over hoe zij haar prestaties had ervaren. Ze pakte niet alleen goud, maar verbeterde het wereldrecord op de 400m horden. Ook in de 4x400m estafette pakte ze goud voor Amerika.

Al van jonge leeftijd wordt de Amerikaanse aanzien als een enorm talent. Vooral in haar favoriete discipline, het hordelopen, krijgt ze veel lof. Haar wereldrecord, de eerste vrouw ooit onder de 52 seconden, is daar het bewijs van. “Ik ga eerlijk zijn. Ik weet niet wat er gaande is, en ik heb het gevoel dat dit een test van m’n geloof is. Ik heb m’n hele leven gewerkt om te staan waar ik nu sta. Het is de droom van iedere jonge atleet om olympisch kampioen te worden. Nog geen drie dagen geleden heb ik die droom waargemaakt én het olympisch record gebroken. Maar heel wat mensen rondom me hebben niet gereageerd zoals ik dacht dat ze zouden reageren.”

Terwijl de tranen haar steeds meer in de ogen staan, gaat McLaughlin verder. “Ik ga m’n voet niet van het gaspedaal halen, maar dit zijn momenten die je je herinnert voor de rest van het leven. De mensen waarvan ik dacht dat ze het meest enthousiast zouden zijn voor me, kon het bijna niets schelen. Dat doet pijn. Ik begrijp niet wanneer het ooit genoeg gaat zijn voor veel mensen. Ik heb hard gewerkt en ben altijd voorzichtig geweest met de dingen die ik online plaats. Ik wil een voorbeeld zijn, maar onze wereld accepteert alleen onwetendheid. Je kan alles juist doen, en het zal nooit genoeg zijn.”

“Ik wil nooit gemeen zijn tegen mensen en probeer niemand te kwetsen. Ik kan altijd het juiste zeggen en me bezig houden met m’n eigen zaken, en toch zullen mensen op hun tenen getrapt zijn. Ik ben dankbaar dat ik niet meer leef voor de goedkeuring van anderen. Vroeger zouden momenten als deze me drie weken achtervolgen. Je kan nooit gewoon genieten en even op adem komen, dan proberen supporters je weer aan te vallen. Dit maakt allemaal niet uit, en dat moet je beseffen.”

McLaughlin, ondertussen 22 geworden, is vrij actief op sociale media. Ze poseert geregeld voor covers van magazines en haar sponsors, maar geeft toch aan dat het voor haar allemaal niet hoeft. “Mensen zijn niet gemaakt om zoveel gewicht te dragen, zoveel aandacht te vragen of bekend te worden. Alleen Jezus kan dat allemaal aan. Ik ben blij dat ik mensen via sociale media kan bereiken, maar ik wil het niet. Ik wil niet beroemd zijn. Het is giftig, het maakt me ziek. Ik werd angstig toen ik terug op sociale media kwam. Op 21-jarige leeftijd, als tweevoudig olympisch kampioen met een wereldrecord, wil ik gewoon wat respect. Een klein beetje maar. Al de rest mogen jullie hebben. Mensen denken echt dat ik hier sta door mijn volgers, of door hoe ik eruit zie. Door mijn huidskleur. Ex-ploeggenoten zelfs. Ik kan mijn huidskleur niet bepalen, alleen wat ik doe op de piste. Het is een zieke wereld”, is haar harde besluit, terwijl ze haar tranen wegveegt om naar de winkel te gaan.

