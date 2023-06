Tweede Gouden Stick op rij voor Tom Boon, Michelle Struijk wint bij de vrouwen

De statistieken van Tom Boon spreken boekdelen: met 54 (!) doelpunten torende hij het voorbije seizoen opnieuw boven iedereen uit in de ranglijst van de topscorers. Boon hielp zijn club Léopold zo naar de eerste plaats na de reguliere competitie, maar in de play-offs ging de Brusselse club in halve finale eerder verrassend onderuit tegen Watducks. Boon veroverde de Stick voor twee andere Red Lions. Antoine Kina, de kapitein van landskampioen Gantoise, eindigde op de tweede plaats en Gauthier Boccard, clubgenoot van Boon bij Léopold, werd derde. De 33-jarige Boon heeft bij de Red Lions intussen 333 caps achter zijn naam. Door een handblessure ontbrak hij de voorbije week tijdens de Pro League-matchen in Antwerpen, maar vanaf vrijdag is hij tegen Spanje en Nederland opnieuw van de partij.

Struijk bij de vrouwen

Rising Stars: White en Crols

In de categorie ‘Rising Stars of the Year’ triomfeerden Emily White (Watducks) en Thomas Crols (Dragons). De 18-jarige White maakte dit seizoen haar debuut bij de Red Panthers en is meteen één van de revelaties in de Pro League. Ze scoorde zeven doelpunten voor het team van bondscoach Raoul Ehren en staat daarmee na de Nederlandse Yibbi Jansen (elf doelpunten) zelfs op de tweede plaats in de lijst van de topscorers. Thomas Crols (19 jaar) werkte zich als spits bij het Brasschaatse Dragons meer en meer in de kijker en speelde de voorbije maand in Londen tegen Groot-Brittannië zijn eerste interland voor de Red Lions. Crols is de zoon van ex-WTA-tennisster Laurence Courtois.