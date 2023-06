Twee punten van goudwaarde in de landencompetitie? Kogelstootster Boumkwo vijftiende op 100m horden

Jolien Boumkwo (29) nam vanmiddag deel aan de 100m horden op de Europese Spelen in het Poolse Krakow-Malopolska. Dat was best opvallend te noemen, want Boumkwo is eigenlijk een kogelstootster.

Door de lastminute forfaits van Anne Zagré en Hanne Claes op respectievelijk 100 en 400 meter horden moest er een oplossing gevonden worden. Zagré werd vervangen door kogelstootster Jolien Boumkwo. “This is not a joke”, aldus de 29-jarige Gentse. “One for the team”, postte ze ook nog op haar Instagramverhaal vooraleer ze laatste werd op het nummer.

Elk punt telt. België stond als dertiende op zestien landen na de eerste dag van het EK atletiek voor landenteams in het Poolse Chorzow, onderdeel van de Europese Spelen. Na 12 van de 37 onderdelen werd duidelijk dat het een spannende strijd zal worden om het behoud in de hoogste afdeling.

De nummers veertien, vijftien en zestien degraderen zondagavond naar de tweede divisie. België telt als dertiende 88 punten, evenveel als nummer twaalf Noorwegen. Nummer veertien Tsjechië telt 77.5 punten, Griekenland heeft er 73. Turkije sluit de rij met 71 punten. Bovenaan staat zoals verwacht Italië met 141 punten. Groot-Brittannië is tweede met 131.5 punten, voor Polen met 127 punten. Nederland valt met 125 punten net buiten de top drie.

Boumkwo eindigde uiteindelijk vijftiende op de 100 meter horden in 32.81. Een Zwitserse concurrente werd gediskwalificeerd, en dus haalde Boumkwo niet één maar twee punten binnen. “Toen het mij gevraagd werd, zag ik het meteen zitten, maar enkel met het fiat van mijn coach”, zei Boumkwo na afloop.

“Hij was akkoord als ik het rustig aan deed en geen enkel risico nam op een blessure. Op training doen we wel eens horden, dus op zich weet ik wel hoe het moet. Ik vond het wel een bijzondere ervaring, want veel meer dan bij het kogelstoten had ik het gevoel dat iedereen naar mij keek.”

Boumkwo had weinig moeite om haar trots opzij te zetten. “Ik probeer mezelf als atleet niet te serieus te nemen”, vertelt ze daarover. “Het verleden heeft mij geleerd dat je daar alleen maar van gaat verkrampen. Als mijn twee punten er straks voor zorgen dat we in de hoogste divisie blijven, is dit zeker de moeite geweest.”

