Turncoaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer bieden verontschuldigingen aan, maar mogen aanblijven: “Onze aanpak was te hard en te prestatiegericht”

Twee beschuldigde turncoaches, Marjorie Heuls en Yves Kieffer, deden in een videoboodschap een opvallende knieval richting de gymnasten die zijn in het verleden onder hun hoede hadden. De twee toptrainers boden openlijk hun verontschuldigingen aan en slaan mea culpa. “We erkennen dat onze aanpak te hard en te prestatiegericht was. Daarmee hebben we gymnasten gekwetst. Dat betreuren we. We bieden onze oprechte excuses aan iedereen die onze coaching als psychisch grensoverschrijdend ervaren heeft. Het was nooit onze bedoeling om gymnasten te kwetsen of te kleineren. We willen ook meewerken aan de genezing van de wonden die onze aanpak heeft nagelaten en leren uit deze ervaringen.”