“Turkije is fysiek sterker dan Spanje, maar onvoorspelbaar”: ex-international Sam Van Rossom wikt en weegt kansen van Belgian Lions op EK basketbal

Spanje mag dan al niet meer over het sterrenensemble beschikken dat in 2019 WK-goud en in 2017 EK-goud bemachtigde, het is en blijft toch een grootmacht in het basketbal. Niet voor niets staan ze tweede op de FIBA-ranking. België staat 35 plaatsen lager. En dus kwam de nederlaag zondag wel aan in Spanje, zegt ex-international Sam Van Rossom, die aan zijn tiende seizoen bij Valencia toe is. “Ik was tijdens de match aan het texten met hun assistent-coach: ‘Komt wel in orde,’ schreef die. Hij leek te vergeten dat Spanje geen spelers meer telt die in vijf minuten het verschil kunnen maken. Een nederlaag tegen België, dat ze toch als een kleine basketbalnatie aanzien, was niet ingecalculeerd. Voor hen was België een makkelijk te nemen klip. De dominantie van Spanje is gedaan - ik zie hen amper als een kandidaat voor het podium, en al helemaal niet voor het goud.”