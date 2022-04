Tumult in Premier League darts: geïrriteerde Michael van Gerwen spelt scheidsrechter de les

DartsJonny Clayton heeft haasje-over gedaan bij Michael van Gerwen in de Premier League darts. De Welshman won de elfde speeldag in Aberdeen na een onderling duel tegen een gefrustreerde Van Gerwen in een turbulente finale. De Nederlander verliet woest de zaal, hij vond dat de scheidsrechter hem afleidde bij het terechtwijzen van enkele fluitende fans in de zaal.

Voor de elfde speeldag van de Premier League hield het dartscircus halt in Schotland. Aberdeen keek uit naar Gary Anderson en Peter Wright, maar de twee Schotse dartscoryfeeën vonden hun nemesis in Jonny Clayton. De Welshman schakelde in zijn kwartfinale eerst Anderson uit met een droge 6-2. In de halve finale ging Wright voor de bijl na een decider.

In de andere partijen kwam Michael van Gerwen opnieuw naar voor als de sterke man. De Nederlander wipte Price met 6-3, Wade ging in de halve finales met dezelfde score overstag. Aberdeen mocht zich zo opmaken voor een eindstrijd tussen de twee koplopers in het klassement.

Van Gerwen pakte als eerste een break met een indrukwekkende finish (94: single 18, dubbel 19, dubbel 19), en verzilverde die ook. Maar Clayton liet zich niet gek maken en brak in de achtste leg terug voor de 4-4 stand. Ook nadat Van Gerwen in leg negen weer een break pakte, kwam Clayton - die het publiek flink tegen zich had - weer terug. Door de beslissende leg ook naar zich toe te trekken pakte Clayton niet alleen de winst in Aberdeen, maar ook de koppositie in het algemene klassement van de Premier League.

“Het was heel irritant”

Na de laatste leg was Van Gerwen ziedend op scheidsrechter Russ Bray. Die had in de laatste legs een paar keer ‘thank you’ gezegd tegen het publiek. In de zaal zaten enkele personen bijzonder storend te fluiten, precies op de momenten dat Clayton dubbels aan het gooien was. De Welshman zelf had er duidelijk wat last van, maar besloot geen scène te schoppen. Maar Van Gerwen wel. Voor de Nederlander was het ‘dankwoord’ van Bray te afleidend, en dat liet hij maar al te graag weten aan de scheidsrechter. Na zijn eigen laatste worp, na de laatste finish van Clayton én na het bedanken van het publiek liep hij naar de ‘caller’ om zijn ongenoegen te uiten. (kijk bovenaan dit artikel naar de beelden). Ook tijdens de laatste leg had Van Gerwen al zijn ongenoegen geuit.

“Het was heel irritant”, zei Van Gerwen achteraf. “Ik was boos door mijn eigen spel, maar daarbuiten maakt de scheidsrechter gewoon een fout. Ik heb ook honderd keer per jaar fluitend publiek zitten. Dat gebeurt. En elke keer als ik wilde gooien, draaide hij (de scheidsrechter, red.) zich om op er iets van te zeggen. Maar hij heeft niet de autoriteit om iemand eruit te gooien, en het was duidelijk dat die ene vervelende fluiter niet wilde stoppen. Toch ging de scheidsrechter door. Dat leidt mij af.”

Clayton zelf pakte een erg mooie overwinning, maar kon er duidelijk niet van genieten door al het tumult.

Het ziet er meer en meer naar uit dat de Premier League darts ook een tweestrijd wordt tussen Jonny Clayton en Michael van Gerwen. De Welshman en de Nederlander hebben in het klassement een straatlengte voor op de rest. Ook James Wade en Peter Wright lijken zeker van een stekje bij de eerste vier.

Tussenstand na elf speeldagen

1. Jonny Clayton - 26 punten

2. Michael van Gerwen - 25 punten

3. James Wade - 20 punten

4. Peter Wright - 20 punten

5. Joe Cullen - 15 punten

6. Gerwyn Price - 11 punten

7. Michael Smith - 8 punten

8. Gary Anderson - 7 punten

