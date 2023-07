Trotse Bashir Abdi voor de vierde keer papa: “We zijn gezegend met een dochtertje”

“Deze situatie is niet meer leefbaar”: Yellow Tigers kansloos onderuit in eerste match na vertrek Vande Broek

Met bondscoach Gert Vande Broek op non-actief zijn de Yellow Tiger kansloos onderuitgegaan tegen Zweden. In de return van de halve finale van de Golden League in Roeselare werd het 0-3 voor Zweden. Na deze slechte generale repetitie blijven de twijfels bij de Tigers met het oog op het EK midden augustus. “Het is niet te beschrijven wat er omgaat in de groep”, klinkt het.