Trip richting WK was "nachtmerrie van 3 dagen" voor Oekraïense hoogspringster: “Afschuwelijk dat zoiets nog kan in de 21ste eeuw”

“Toen het geweld uitbrak in Oekraïne, dacht niemand nog aan trainen”, zegt de 20-jarige Mahuchikh. “Op 24 februari werden we in Dnipro gewekt door het verschrikkelijke geluid van ontploffingen, artillerievuur en geweerschoten. Dat zoiets nog kan in de 21ste eeuw is afschuwelijk. Ik kan niet beschrijven wat ik toen voelde en wens het niemand ter wereld toe. Na uren van totale paniek zijn we de stad ontvlucht, naar een kleiner dorpje. Daar zaten we dagenlang opgesloten in schuilkelders en volgden we het nieuws minuut per minuut.”