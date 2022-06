Triatlonfenomeen Kristian Blummenfelt wil zondag nieuw huzarenstuk neerzetten en onder de 7 uur duiken: “Even historisch als Kipchoge onder de 2 uur”

TriatlonHij werd olympisch kampioen op de korte afstand en wereldkampioen op de lange afstand, maar nu droomt triatlonfenomeen Kristian Blummenfelt (28) van een nog straffer kunststukje: een volledige triatlon in minder dan zeven uur. Zondag is het zover.

Flashback naar oktober 2019 en het 1:59-project van Eliud Kipchoge. Nog nooit had iemand 42,195 kilometer onder de 2 uur gelopen. In een niet-officiële marathon mocht de Keniaan het in wetenschappelijk optimale omstandigheden proberen. Kipchoge werd bevoorraad vanop de fiets, kon van begin tot eind op 41 afwisselende hazen rekenen die in V-formatie voor hem uitliepen en hij mocht aan de bak op een biljartvlak uitgetekend parcours in Wenen. Het resultaat was ernaar: Kipchoge liep zijn marathon in een historische 1:59:40.

Naar analogie met het 1:59-project van Ineos met Kipchoge proberen ze in het triatlon iets gelijkaardigs. Pho3nix lanceerde twee jaar geleden al het Sub7/Sub8-project. Daarbij is het de bedoeling om voor het eerst in de geschiedenis een man een volledige triatlon (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen) te laten afleggen onder de 7 uur. Hetzelfde verhaal bij de vrouwen, maar dan onder de 8 uur. Dé grote figuur van het hele gebeuren: triatlonfenomeen Kristian Blummenfelt.

Blummenfelt werd vorige maand nog wereldkampioen op de volledige afstand in het Amerikaanse St. George. Vorige zomer was hij in Tokio dan weer de beste op de korte afstand (1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen). De 28-jarige Noor brak bij zijn eerste volledige triatlon vorig najaar in Mexico al het wereldrecord in het Ironman-circuit, Blummenfelt zette de besttijd op 7 uur 21 minuten en 12 seconden. In wat dit weekend pas zijn derde volledige triatlon wordt, moet de Noor er nog minstens 21 minuten en 13 seconden zien af te pitsen.

Blummenfelt is overigens niet de enige die zijn tanden in het Sub7/Sub8-project van Pho3nix zet. Aanvankelijk zou tweevoudig olympisch kampioen Alistair Brownlee Blummenfelt uitdagen, maar hij werd door een blessure in laatste instantie vervangen door Joe Skipper. Bij de vrouwen zijn Kat Matthews en Nicola Spirig de twee die zich aan het huzarenstukje wagen. Blummenfelt mikt op 50 minuten voor het zwemgedeelte, 3u45 voor het fietsgedeelte (180 kilometer aan gemiddeld 48 km/u) en 2u25 voor de marathon.

Net als bij Kipchoge in 2019 worden alle variabelen geoptimaliseerd. Blummenfelt mag het beste materiaal gebruiken. Zwemmen mag hij doen in een swimsuit van gelijk welke dikte, bij het fietsen mag hij in het wiel van voorgangers zitten en de bevoorrading zal vanuit een volgwagen gebeuren. Er zijn ook weinig of geen restricites wat de fiets zelf betreft, Blummenfelt start in een futuristische fiets zonder bovenbuis. In het lopen zijn alle soorten schoenen toegestaan. Ook daar zal de aanlevering van drank en voedsel vanop de fiets gebeuren.

Het Sub7/Sub8-project wordt op die manier een sportwetenschappelijk festival. Locatie van het gebeuren is de Dekra Lausitzring in Duitsland, een racecircuit in de buurt van Dresden. Het zwemgedeelte vindt plaats in het Senftenberg-meer, van daaruit fietsen de triatleten naar het 5,85 kilometer lange circuit waar de rest van het fietsgedeelte en de marathon zullen plaatsvinden. Blummenfelt en co beginnen eraan om 6u30 ‘s ochtends. De vrouwen starten een halfuur later om 7u.

Elk van de vier triatleten krijgt een team van tien gangmakers. Die mogen de hele race ingezet worden. Het kan gaan om zwemmers, fietsers, lopers of triatleten die de brug kunnen maken over de verschillende onderdelen heen. In de praktijk kiezen Blummenfelt, Skipper, Matthews en Spirig er alle vier voor om acht van hun tien hazen in te zetten tijdens het fietsen. Door middel van een kleine ploegentijdrit valt daar de meeste tijdswinst te boeken. Eén van de gangmakers op de fiets is trouwens Alex Dowsett, voormalig werelduurrecordhouder.

Blummenfelt zelf heeft er vertrouwen in. “Het is de voorbije twee jaar een combinatie geweest van veel dingen, met de Olympische Spelen, het WK Ironman en dit projcet. Er kroop vooral tijd in een team met hazen samen te stellen voor het fietsen, want ik denk dat dat het belangrijkste onderdeel wordt. We trainen al bijna een jaar voor dit project en ik kan zeggen dat ik iedere week nog leer. Dit is trouwens pas mijn derde langeafstandstriatlon, maar ik verwacht dat het een goede wordt”, zei Blummenfelt gisteren op de persconferentie.

De Noor rekent naast gangmakers in het fietsen, op twee Keniaanse hazen in het lopen. Zwemmen doet hij alleen. “Ik denk dat een marathon van 2u25 uur mogelijk is (dat is een tempo van 3:26 minuut per kilometer ofwel gemiddeld 17,5 km/u, red.). Ik liep in St. George een tempo van 3:45 min/km – een heuvelachtig parcours – dus ik denk dat ik dat op een vlak parcours én dankzij de hulp tijdens het fietsen minstens kan verlagen naar 3:30 min/km. Als ik me fris voel, kan ik dat zelfs verlagen naar 3:20 min/km (dat zou een marathon opleveren van 2u20).”

Met het Sub7-project is het overigens nog niet afgelopen voor Blummenfelt in 2022. De Noor mikt in het najaar nog op de Ironman van Hawaï. Daar wil hij de eerste triatleet ooit worden die twee keer in hetzelfde jaar wereldkampioen Ironman wordt. Al zal hij daar heel zeker meer dan 7 uur voor nodig hebben. Zijn concurrent op de olympische afstand Marten Van Riel zei eerder dit over het Sub 7-project. “Recordtijden in het triatlon zijn altijd een beetje relatief, maar dit zal veel weerklank krijgen. Als het lukt, wordt het even historisch als Kipchoge in 2019.”

