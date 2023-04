Trainer en spelers van Roeselare in zak en as na gemiste Europabeker: “Geen idee wanneer ik dit een plaats kan geven”

Steven Vanmedegael (trainer)

Roeselarecoach toonde zich achteraf groot in het verlies. “We moeten toegeven dat Modena vandaag een stuk sterker was”, zucht hij. “Toch blijft het jammer dat we de setpunten in de openingsbeurt laten liggen want aanvallend presteerden we het uitstekend. Dan kregen we een heel andere match. In de vorige wedstrijden stond het geluk misschien aan onze kant terwijl dit nu misschien niet het geval was. Topsport kan mooi maar ook hard zijn.Of ik trots ben op ons parcours? Goh, vooral de ontgoocheling overheerst. Geen idee wanneer ik die opdoffer ooit een plaats zal kunnen geven.”

Rune Fasteland (middenman)

“Ja, de ontgoocheling is enorm”, kon de Noor Rune Fasteland niet verbergen. “We kregen hun opslag moeilijk onder controle waardoor het moeilijk werd om in ons spel te komen. Ik werd daarom ook minder aangespeeld maar dat is geen verwijt naar D’Hulst. Hij verdeelde weer voortreffelijk. “Of we toch ons mooi parcours in Europa ook mogen vieren met de fans kan ik nog niet zeggen. Daar zal de trainer over beslissen want vrijdag wacht een nieuwe match tegen Maaseik. Ook belangrijk want ik wil hier na vijf mooie jaren afscheid nemen met de titel.”

Dennis Deroey (libero)

Ouderdomsdeken Dennis Deroey (35) beseft dat het allicht de eerste en de laatste keer is dat hij de kans zal krijgen om een Europese Beker te pakken. We wisten op voorhand dat het niet simpel zou worden tegen de wereldtopper maar toch is de ontgoocheling gigantisch groot. We hebben de match vooral verloren in receptie, zij serveerden echt op heel hoog niveau. Ik vind dat ik teveel direct missers liet noteren. Eigenlijk heeft Modena vandaag het spel op het parket gebracht dat wij daar vorige week toonden. Ondanks het verlies gaan we de supporters nog bedanken want ze hebben ons tot op het eind gesteund. We moeten wel rekening houden met het vervolg van de competitie. In die zin wordt het feestje dus niet al te gek.”

Rune Fasteland van Knack Roeselare bijt de standen stuk op zijn shirt.

Steven Vanmedegael staart doelloos voor zich uit.

Dennis Deroey weet het even niet.