Totaalplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek

Zo komen er bijvoorbeeld voor gymnasten, ouders en coaches ‘leermomenten’ over hoe je kan omgaan met stress, ‘falen’, en ups en downs in je carrière. Wat de interne werking betreft, gaat het bijvoorbeeld om een transparante meldingsprocedure, waarbij elke melding wordt behandeld door een neutraal en onafhankelijk team, dat hierover ook rapporteert. En jonge topsporters zullen ook beter omkaderd worden, met meer aandacht voor een haalbare combinatie van school-sport-internaat.

Het plan is het sluitstuk van een heel traject, nadat enkele jaren geleden verschillende gevallen van mishandeling in de turnsport aan het licht kwamen. In de zomer van 2020 kreeg topmagistraat Bart Meganck de opdracht om getuigenissen over psychisch grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld te onderzoeken. De onafhankelijke onderzoekscommissie van Meganck bracht in het voorjaar van 2021 conclusies en aanbevelingen uit. Nadien ging de Gymnastiekfederatie (Gymfed) ermee aan de slag: een speciale taskforce met 14 leden nam die opdracht op zich.