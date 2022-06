Topsportmanager Tim Moriau ruilt Gymfed na 1,5 jaar in voor Triatlon Vlaanderen

Kort maar krachtig. Zo kan je het verblijf van Tim Moriau bij de Gymfed wel noemen. De man die vooral naam maakte als oprichter van het Runners Lab Athletics Team en als atletiekcoach van onder meer afstandsloper Isaac Kimeli, volgde in december 2020 Valerie Van Cauwenberghe op als topsportmanager. Van Cauwenberghe, die in opspraak raakte in het schandaal rond machtsmisbruik in het turnen, werd aan de kant gezet. “Een pittige periode die helemaal niet zo kort lijkt”, zo noemt Moriau het. “Want ik kwam niet aan in de makkelijkste situatie. Ik ben dus best trots op de stappen die sindsdien zijn gezet. Bij de Gymfed heerst nu een meer open communicatie, waarin dialoog mogelijk is. En uiteraard beleefde ik ook de successen van Nina Derwael in Tokio.”

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en toen Moreau twee maanden terug gecontacteerd werd door Triatlon Vlaanderen, was de beslissing snel genomen. Op 1 september volgt hij Reinout Van Schuylenbergh op als technisch directeur. “Wat veel mensen niet weten is dat ik ooit zelf nog aan duatlon heb gedaan”, zegt Moreau. “En dat het dus één van de sporten is die me nauw aan het hart ligt. Bovendien heb ik vroeger al eens gesolliciteerd voor een functie bij de triatlonfederatie maar die job is toen intern ingevuld.”

Volledig scherm © BELGA

Het is, zo benadrukt Moreau nog, een keuze voor triatlon en niet tegen gymnastiek. “Ik vertrek in goede verstandhouding. Ik ga zelfs langer dan mijn wettelijke termijn van vier weken opzeg doen om alle noodzakelijke informatie over te dragen en de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ik ga een belangrijk subsidiedossier ook nog eerst afronden. Het is dus niet alsof ik wegloop. Maar ik miste wel een beetje het directe contact met topsport. Ik stond er wat verder van af. Ik zat meer in het management en er kwam ook wel wat administratie bij kijken - wat niet wegneemt dat ik de job graag heb gedaan. En te horen aan de reacties, vinden ze het bij de Gymfed ook jammer dat ik vertrek.”

Bij Triatlon Vlaanderen zal Tim Moriau “instaan voor het uitbouwen van het topsportbeleid”, met “specifieke aandacht voor het klaarstomen van een nieuwe generatie topatleten”, zo valt in hun persbericht te lezen. “Met Jelle Geens, Marten Van Riel en de Belgian Hammers zitten we al bij de mondiale top," zegt Moriau. “Het komt er dus op aan hen verder goed te ondersteunen. De uitdaging zal er vooral in bestaan om een goede jeugdopleiding te creëren. Om jonge atleten van onderuit naar de top te brengen. En dat is ook de prioriteit in het duatlon, wat geen olympische discipline is.”

Volledig scherm © Photo News