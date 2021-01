Topsport met mondmasker? Voor Belgische volleyballer is het verplicht in Amerikaanse universiteitscompetitie: “Mijn conditie is nu zelfs beter”

VolleybalIs Yoran Raymaekers de eerste Belg die met een mondmasker topsportcompetitie speelt? Bij zijn Amerikaans universiteitsvolleybalteam Quincy Hawks is trainen en spelen verplicht met een mondmasker. “Alleen na lange rally’s is het even naar adem happen”, zegt de 22-jarige Raymaekers.

Raymaekers is aan zijn tweede seizoen bezig bij de Quincy Hawks van de Quincy University in de noordelijke staat Illinois waar hij bedrijfskunde studeert. Eerder in België speelde de Limburger op het hoogste niveau bij Borgworm en haalde hij meermaals de U21-selectie van de Red Dragons. Het niveau van de universiteitscompetitie in de VS ligt erg hoog volgens spelverdeler Raymaekers: “De Europese beloften van de nationale ploegen buiten beschouwing is dit hier het hoogste niveau van de wereld in onze leeftijdscategorie tussen 18 en 23 jaar.”

Om de populaire universeitscompetitie te laten doorgaan, heeft de overkoepelende National Collegiate Athletic Association (NCAA) een protocol over covid-19 uitgewerkt. “In de regionale conference waarin wij spelen moeten we trainen en spelen met mondmasker”, zegt Raymaekers. “De NCAA wil geen risico’s nemen en heeft daarom strenge regels uitgevaardigd om zoveel mogelijk verschillende sporten veilig te laten doorgaan. Het is mooi om te zien hoe ze jonge spelers beschermen, daar moet ik ze wel een pluim voor geven. Het belangrijkste is dat we onze passie mogen doen, daar wil je dan ook harder voor trainen.”

Volledig scherm Yoran Raymaekers in actie voor de Quincy Hawks. © Denny Sinnock

Want het spelen met een mondmasker in topsport vergt wel degelijk een fysieke aanpassing. Inspanningsfysiologen wezen er al eerder op dat mondmaskers niet ontworpen zijn om zware inspanningen te leveren en dat atleten meer energie moeten gebruiken om adem te halen. Daarnaast is er het oncomfortabele gevoel van een mondmasker te dragen dat makkelijk verschuift.

“Maar we wisten dat we met mondmaskers moesten spelen. We zijn daar ook in de training professioneel fysiek op voorbereid”, zegt Raymaekers. “Onze algemene conditie is nooit beter geweest. Mochten we nu ineens weer zonder masker spelen, zou ik niets van de wedstrijd voelen (lacht). Als ik nu met mondmasker na lange rally’s moet focussen op de opslag, is het wel even naar adem happen. Dan voel ik dat de hartslag sneller omhoog gaat. Bij korte plays valt het goed mee en is er genoeg tijd om te recupereren. In lange felbevochten matchen voelt het na een tijd wel zwaarder aan.”

Raymaekers is trouwens met de Quincy Hawks goed gestart aan de competitie, die door de coronapandemie ook zonder toeschouwers plaatsvindt. “We hebben onze eerste vijf matchen gewonnen. Het seizoen duurt tot april, met veel wedstrijden na elkaar. Voor mezelf is dit een mooi avontuur.”

Volledig scherm © Denny Sinnock

Volledig scherm © Denny Sinnock