Topsport in volle stadions, het bestaat nog in Australië: 52.500 fans wonen perfect legaal rugbywedstrijd bij

SportTopsport in een vol stadion, het bestaat zowaar nog. Al moet je er wel naar de andere kant van de wereld voor. In Australië kwamen woensdag 52.500 mensen op de been om een rugbywedstrijd bij te wonen.

In Engeland denken ze erover na om volgende maand opnieuw (een beperkt aantal) toeschouwers toe te laten in de Premier League. Of het daadwerkelijk ook zover komt, is nog maar de vraag. Zeker nu het coronavirus nog altijd welig tiert in Europa.

In deze vreemde tijden zijn we er inmiddels gewoon aan geworden om sportwedstrijden zonder toeschouwers te zien plaatsvinden. Het valt daarom des te harder op als er wel weer voor een vol stadion wordt gesport. De enige plaatsen ter wereld waar dat kan, vinden we aan de andere kant van de wereld.

In Australië woonden immers zo’n 52.500 toeschouwers een rugbywedstrijd bij tussen Queensland en New South Wales in de finale van het State of the Origin-toernooi. De finale wordt er beslecht in een best-of-three. Na twee wedstrijden stond het 1-1 en dus moest een beslissende wedstrijd in het Suncorp Stadium in Brisbane uitsluitsel brengen.

Hoogspanning dus en dat bracht woensdag heel wat supporters op de been. Meer dan 50.000 spelers zagen Queensland uiteindelijk in een volgepropt stadion winnen van New South Wales met 20-14. Dolle taferelen, maar bij de fans ging het er wel allemaal vrij gedisciplineerd aan toe. Al was er van mondmaskers bijvoorbeeld wel weinig tot geen sprake.

Tot voor kort mochten Australische stadions bij wet voor maximaal 75 procent gevuld zijn, sinds kort werd door de regering beslist dat stadions en teams opnieuw hun volle capaciteit mogen benutten. Het wekelijks gemiddelde is met 10-20 coronagevallen vrij laag Down Under. Sinds 1 oktober vielen er 31 doden, het laatste aan corona toegewezen sterfgeval dateert van 28 oktober.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP