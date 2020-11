Topklassers vangen morgen nieuw basketkampioenschap aan in spreidstand: "Onze grootste zorg: overleven”

Het is eindelijk zover, acht maanden na de laatste basketbalbedrijvigheid - de zinderende bekerfinale tussen Antwerp Giants en Charleroi (83-78) op 8 maart - start morgen de nieuwe basketbalcompetitie. Zelfde tien clubs, zelfde speelformule, zelfde titelfavoriet(en). En op het einde - allicht ook - zelfde landskampioen (sic). Spankracht en geloofwaardigheid zijn al even niet meer de toptroeven van deze competitie.

Het nieuwe seizoen kondigt zich moeilijk en uitputtend aan. De startomstandigheden zijn gekend: geen fans, geen vips, geen horeca in de basketbalzalen. Het maakt dat de Liga vertrekt vanuit spreidstand? Wat mag/kan je dan verwachten? "Automatisch kom je uit bij een moeilijke campagne", zegt Liga-voorzitter Arthur Goethals. "Acht maanden windstilte, hoe krijg je dan de motor op gang?"

Was de seizoenvoorbereiding een voorbode voor het komende seizoen, het ergste mag gevreesd. Uitermate chaotisch. Waar clubs en spelers niet van besmettingen en quarantaines bespaard bleven. Waar meer oefenmatchen geannuleerd werden dan dat er plaats vonden. Waar meer gesproken werd over protocollen dan over ambities. Spelerstransfers ondergeschikt bleven aan een publieksverbod. Waar een club vorige week nog haar eigen failliet aankondigde. En waarin discrepantie tussen sportieve verlangens en financiële rampscenario's ongezien hoog opliepen.

Het scheurde niet alleen de Liga in twee kampen, ook de bestuurskamer van meerdere clubs. Spelen of niet? Uitstellen of niet? Het bleef de twistvraag.

"Onze grootste zorg bij deze seizoenaanvang: hoe overleven de clubs dit." Goethals beseft de benarde situatie van enkele clubs. De druk op de clubboekhoudingen. De Liga vertrekt nu wel met tien clubs, maar dat het straks in juni ook eindigt met tien? Geen evidentie.

"Kijk over de grenzen heen, overal heb je dezelfde ongerustheid. De Franse Liga (Pro A en Pro B samen, 18 teams) vraagt aan de Franse overheid een garantie voor een lening van 20 miljoen euro als opvangnet. Bij onze clubs schommelen die inkomsten uit ticketing, horeca en vip-hospitality tussen de 25 en 50 procent van het totaalbudget. Dan besef je: dit kan niemand een seizoen overleven. We willen in een eerste fase zoveel mogelijk wedstrijden binnen de opgelegde protocollen afwerken. En dan hopen dat er nadien een versoepeling komt. Is daar een garantie op? Neen. En net de afwezigheid van die garantie hield ons van een nieuw startuitstel naar januari. We willen spelen, nu. We willen onze plaats op het sportplatform. Nu zie je op de tv-kanalen voetbal, wielrennen en Formule 1. Wij willen onze plaats daartussen."

Hiërarchie behouden

Eén zaak heeft de coronacrisis allerminst aangetast: de favorietenrol van Oostende. Negen landstitels op rij, start deze campagne met '#perfect10' als drijfveer. Realiseerde met Pierre Gillet dé gewichtigste transfer deze zomer. Karakter, bezieling, ervaring en winnaarsmentaliteit: Gillet brengt een heel troevenpallet mee. Achter Oostende? Antwerp Giants en Bergen, dat zeker. En verder? Koffiedik kijken. Kangoeroes Mechelen haalde offensief en attractief in met Domien Loubry en Jonas Foerts. Hoe verteert Leuven Bears het wegvallen van zijn goudhaantje Hugh Robertson? En hoe snel krijgt coach Defraigne zijn Aalstar op toerental?

Vraagtekens genoeg dus. Het maakt deze campagne extra onvoorspelbaar en dus ook interessant. Maar de echte vraagtekens, die dwalen niet over het parket, die stormen in de bestuurskamers. Hopelijk verdwijnen zij ook zonder pijnlijke averij.

