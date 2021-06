Topgolfer heeft cheque van 1,2 miljoen dollar voor het oprapen, tot de grond onder z’n voeten wegzakt door corona: “Nee, niet opnieuw!”

Meer sportVan een domper gesproken. De Spaanse golfer Jon Rahm heeft positief getest op het coronavirus, net terwijl hij op weg leek zijn titel op The Memorial te verlengen. De nummer 3 van de wereldranglijst vernam het nieuws toen hij net klaar was met zijn derde ronde op het prestigieuze toernooi op de banen van Muirfield in Dublin (Ohio). Hij moest het toernooi verlaten en ging direct in isolatie.

Rahm had aan kop van de ranglijst een voorsprong van maar liefst zes slagen op zijn achtervolgers opgebouwd en leek onbedreigd af te gaan op de winst en bijbehorende cheque van zo’n 1,2 miljoen dollar. De Spanjaard reageerde dan ook zeer geëmotioneerd toen hij door het medische personeel op de hoogte werd gesteld van zijn positieve test. “Nee, niet opnieuw!”, klinkt het in bovenstaande video.

De 26-jarige Rahm kreeg aan het begin van de week al te horen dat hij nauw contact had gehad met iemand die positief was bevonden op het coronavirus. Rahm werd daarom dagelijks getest. Tot zaterdag leverden al die tests een negatieve uitslag op, maar de test die Rahm voorafgaand aan de derde ronde deed, bleek positief. Een hertest leverde dezelfde uitslag op. De golfer, die geen symptomen vertoonde van het virus, moet in isolatie blijven tot 15 juni. Dat is twee dagen voor de start van de US Open, de volgende major.

“Ik ben heel teleurgesteld”, zei Rahm. “Zulke dingen gebeuren soms in het leven. Hoe je omgaat met teleurstellingen, tekent je als mens. Ik ben dankbaar dat mijn familie en ik in orde zijn. Ik neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om veilig en gezond te zijn en kijk er naar uit om zo snel mogelijk terug te keren op de golfbaan.” Volgens de organisatie van de PGA Tour is Rahm de vierde golfer in de laatste vijftig toernooien die positief test op het coronavirus. Hij is de eerste die geen symptomen had.

Rahm, vorig jaar winnaar van The Memorial, had zaterdag de derde ronde afgelegd in 64 slagen, acht onder par. Met een totaal van 198 ging hij royaal aan kop. Door het wegvallen van Rahm staan nu de Amerikanen Collin Morikawa en Patrick Cantlay bovenaan met 204 slagen.

