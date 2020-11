Topfitte Mike Tyson (54) haalt bij onbesliste comeback uit als vanouds: “Als hij je raakt, doet alles pijn”

De veelbesproken comeback van Mike Tyson (54) is geëindigd in een gelijkspel. De Amerikaanse bokslegende stond voor het eerst sinds vijftien jaar weer in de ring, tegenover de 51-jarige Roy Jones junior. Hij was topfit en haalde als vanouds verwoestend uit. “Als hij je raakt, het maakt niet uit met wat, doet alles pijn.”

De bokslegende stapte om 5.45 uur (Belgische tijd) in de ring. Hun gevecht telde acht rondes, van twee minuten. Voor Tyson en Jones was deze unieke show een kans om te bewijzen dat leeftijd maar een getal is - en ouder worden een keuze. “Ik beschouw het leven niet als leeftijd", zei Tyson. Het duel werd aangekondigd als een demonstratiekamp waarin geld werd ingezameld voor het goede doel. Hoewel Tyson volgens de kenners duidelijk de bovenhand nam, hoeft het dus niet te verbazen dat er door de driekoppige jury geen winnaar werd aangeduid: 76-76- 73-79 en 80-76.

“Ik ben tevreden met het gelijkspel”, stelde Tyson na afloop. “We hebben het publiek vermaakt en daar ging het om.” Jones Jr knikte. “Ik vind deze uitslag oké. Maar Tyson is zo sterk. Als hij je raakt, het maakt niet uit met wat, doet alles pijn.”

Eén ding was duidelijk. Tyson is topfit en liet als vanouds krachtige slagen zien. Afgaan was geen optie, want het gevecht was de aftrap van een door kamp-Tyson zélf georganiseerd idee: de Legends Only League. Het idee is om demonstratiewedstrijden te organiseren voor topsporters op leeftijd. Samen met Roy Jones junior keerde hij dus terug in de ring om een moment uit hun schitterende verleden te herbeleven. De voorbije maanden werd er ongelofelijk hard getraind om afgelopen nacht niet af te gaan. “Nu komt het leuke gedeelte”, zei Tyson, voorafgaand aan het gevecht. “Al het andere om hier te komen was een hel.”

Na afloop werd een ceremoniële titel uitgereikt aan ‘Iron Mike’, drievoudig wereldkampioen in het zwaargewicht en nog altijd bekend als één van de beste vuistvechters ooit. Jones jr. is overigens eveneens meervoudig wereldkampioen, eerst in het licht zwaargewicht en later ook in het zwaargewicht.

Het gevecht vond plaats in het Staples Center in Los Angeles. Met de nodige entertainment, ook muzikaal. Zo werd er plots een mini-concert van Snoop Dogg tussen de kampen geprogrammeerd. Nog dit: het gevecht tussen YouTube-ster Jake Paul (23) en gewezen NBA-basketballer Nate Robinson (36), eerder op de avond, eindigde in een overwinning voor eerstgenoemde. Robinson sloeg de voormalige NBA’er al in de tweede ronde knock-out. Nadien verkondigde hij doodleuk dat hij zijn zinnen heeft gezet op een partij met MMA-icoon Conor McGregor.

