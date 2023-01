Topfavoriete Loena Hendrickx werkt straks korte kür af op EK kunstschaatsen, amper 16-jarige Nina Pinzarrone reeds door

Bokslegen­de Mike Tyson aange­klaagd voor verkrach­ting begin jaren 90

Amerikaans oud-bokskampioen Mike Tyson wordt ervan beschuldigd een vrouw te hebben verkracht in het begin van de jaren 90. Het slachtoffer heeft Tyson aangeklaagd, zo bevestigen gerechtelijke bronnen. Tyson werd in het verleden al schuldig bevonden aan het verkrachten van het model Desiree Washington in 1992. Washington was toen achttien jaar oud. Tyson zat hiervoor drie jaar in de cel.

25 januari