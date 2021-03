Topdarter Raymond van Barneveld valt flauw op Players Championship: “Hij stortte in na zijn laatste pijl”

“Na de laatste pijl is hij onderuit gegaan”, vertelt Ben de Kok, manager van Van Barneveld. “Hij is vervolgens in de stabiele zijligging gelegd. Hij kwam bij, wilde weer opstaan, maar stortte weer in.” Hij ging uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. “Er zijn twee ambulances gekomen, maar hij is daar niet in vervoerd”, geeft De Kok aan. “Er zijn hartfilmpjes gemaakt, daar was niks mee aan de hand. Hij is wel door mensen van de ambulance naar zijn kamer gebracht. Hij ligt nu in bed, is aanspreekbaar. Julia (zijn vriendin, red.) is erbij, Jeffrey (collegadarter, red.) ook.