Tommy Fury verslaat Jake Paul na heerlijk titanengevecht: jury duidt Brit aan als winnaar

Paul vs Fury, hoe het fenomeen ‘YouTube-bok­sen’ een sport promoot én te kijk zet

Een purist zal het ‘een kamp tussen sukkels’ vinden. Bokslegende Mike Tyson geeft wél zijn zegen. Zoals Cristiano Ronaldo zit u zondagavond bij HLN (rond 22u30) op de eerste rij: abonnees kunnen het langverwachte gevecht tussen de Amerikaanse YouTuber Jake Paul en de Brit Tommy Fury hier gratis live bekijken. Tussen hype en honger naar onvergetelijke (sport)momenten lichten wij het fenomeen van het YouTube-boksen toe. Waar is het ontstaan? Waarom is het zo populair bij de jeugd? Hoe genereren de influencers meer miljoenen als doorgewinterde profs? En is de kamp in Saoedi-Arabië nu echte sport of puur entertainment?