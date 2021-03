Toma Nikiforov pakt brons op Grand Slam judo in Tbilisi

Olympische Spelen Officieel: geen buitenland­se toeschou­wers op Olympische Spelen, miljoenen­ver­lies voor organisa­tie

20 maart Wat in de lucht hing, is nu ook officieel. De Olympische Spelen van komende zomer in Tokio zullen doorgaan zonder buitenlandse fans op de tribunes. Dat besliste het Japanse organisatiecomité. De coronapandemie is de oorzaak. De organisatie bevestigt daarmee de berichtgeving van het Japanse persagentschap Kyodo tien dagen geleden. Het is de allereerste keer in de geschiedenis van de Spelen dat er geen buitenlandse toeschouwers worden toegelaten.