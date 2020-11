Toma Nikiforov en Sophie Berger moeten meteen inpakken op EK judo

Schaatsen Bart Swings maakte tien jaar geleden debuut in het snelschaat­sen: “Ik had één groot doel: een olympische medaille. Gelukt!”

13 november “Tien jaar geleden? Zou wel eens kunnen. Wat gaat het toch snel”, antwoordt Bart Swings (29) op de vraag of hij zijn meest gedenkwaardige races wil overlopen sinds hij op 13 november 2010 zijn competitiedebuut op het ijs maakte. “Ik had één groot doel: een olympische medaille winnen. Dat me dat is gelukt, geeft me heel veel voldoening.”