Tom Brady en topmodel Gisele Bündchen scheiden effectief na 13 jaar huwelijk: “Pijnlijk en moeilijk”

NFLAmerican Football-ster Tom Brady (45) en topmodel Gisele Bündchen (42) hebben beslist om te scheiden. Daar waren al een tijdje geruchten over en het koppel bevestigt het nieuws nu ook. De beslissing van de Amerikaan om zijn pensioen terug te draaien en toch nog een 23ste seizoen in de NFL te spelen met Tampa Bay Buccaneers, viel niet in goede aarde bij de Braziliaanse en het koppel leefde al enkele weken apart.

“Met veel dankbaarheid voor onze tijd samen hebben Tom en ik onze scheiding op vriendschappelijke wijze afgerond”, richt Bündchen zich tot haar 20 miljoen volgers. Het koppel heeft lang nagedacht over hun beslissing om uit elkaar te gaan, schrijft Brady. Hij noemt de beslissing “pijnlijk en moeilijk”. “Maar we zijn uit elkaar gegroeid”, vult Bündchen aan. “En hoewel het uiteraard moeilijk is om zoiets mee te maken, voel ik me gezegend vanwege de tijd die we samen hebben gehad en wens ik Tom altijd het beste.” Ook Brady benadrukt dat de twee elkaar “alleen het beste” toewensen.

Volledig scherm De mededeling van Brady op Instagram. © Instagram

Co-ouderschap

Brady en Bündchen hebben samen twee kinderen: Benjamin (12) en Vivian (9). De legendarische quarterback, die talloze records op zijn naam heeft staan waaronder zeven eindzeges in de Super Bowl, heeft ook een zoon van 15 uit een vorige relatie, Jack. De twee gaan nu voor co-ouderschap om hun kinderen “de liefde, zorg en aandacht te geven die ze zo verdienen. Ze blijven de kern van ons bestaan op elke mogelijke manier”. Er werden ook afspraken vastgelegd over hun huizen, die niet openbaar worden gemaakt.

Over de jaren heen was de relatie tussen de Amerikaanse superatleet en het Braziliaanse topmodel - Bündchen stond meer dan 1200 keer op de cover van glamour- en modemagazines - steeds voer voor boulevardbladen over de hele wereld. Ze leerden elkaar in 2006 kennen bij een blind date in de wijnbar Turks & Frogs in New York. “Ik wist meteen dat hij de ware was”, zei Bündchen in 2009 aan Vanity Fair. “Hij had de meest mooie charismatische smile die ik ooit gezien heb.”

De verlovingsaanvraag van Brady verliep heel bijzonder, verklapte Bündchen vele jaren later in 2018 aan Vogue: “Tom verzon een heel verhaal over hoe mijn appartement onder water stond. Ik spoedde me daarheen om de situatie te herstellen. Toen ik arriveerde, was het hele appartement versierd met kaarsen en rozenblaadjes. En dan ging hij op zijn knie voor de vraag. Terwijl ik iets zei van: ‘Sta op!’ Omdat hij net een operatie had ondergaan.”

In Amerika groeide Brady uit tot de grootste quarterback ooit. Zijn carrière heeft hem geen windeieren gelegd. Op de ‘Forbes’-lijst van rijkste atleten stond Brady onlangs op de negende plaats. Hij verdient jaarlijks 84 miljoen euro, waarvan 52 euro aan reclame-inkomsten. Wanneer hij definitief stopt, wacht hem een job als analist bij ‘Fox Sports’. Daar tekende hij een contract van 10 jaar goed voor 375 miljoen euro. Het fortuin van Bündchen, naast model ook zakenvrouw, wordt geschat op 400 miljoen euro.

Volledig scherm © Instagram

Onafgemaakte zaken

Het icoon van het American football had begin februari nog maar zijn afscheid aangekondigd, maar kwam terug op dat besluit. “De afgelopen twee maanden heb ik me gerealiseerd dat mijn plaats nog steeds op het veld is en niet in de tribune. Die tijd komt nog wel. Maar nu nog niet. Ik hou van mijn teamgenoten, en ik hou van mijn supporterende familie. Zij maken het allemaal mogelijk. Ik kom terug voor mijn 23ste seizoen in Tampa. Er zijn nog enkele onafgemaakte zaken.” Brady gaf vroeger altijd aan te willen spelen tot zijn 45ste.

Brady wordt gezien als de beste quarterback ooit in de NFL. Hij hielp de New England Patriots zes keer aan winst in de Super Bowl en leidde ook de Tampa Bay Buccaneers in het seizoen 2020-21 dus naar het kampioenschap.

Volledig scherm Brady met dochter Vivian en Bündchen nadat hij met de New England Patriots de Super Bowl in 2017 won tegen de Atlanta Falcons © EPA