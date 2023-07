Tom Boon opvallendste afwezige in EK-selectie van Red Lions: “Beste keuze voor het Belgische hockey”

Tom Boon is niet opgenomen in de selectie van de Red Lions voor het EK hockey van volgende maand in het Duitse Mönchengladbach. De aanvaller is de opvallendste afwezige in de groep van achttien spelers die door bondscoach Michel van den Heuvel is bekendgemaakt.