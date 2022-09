Tom Boon en Charlotte Englebert winnen Gouden Sticks 2022

Door de zaak van de niet speelgerechtigde Argentijnen eindigde het seizoen 2021-2022 voor de Brusselse club uiteindelijk nog in mineur. Léopold verloor in de stand zeventien punten én een plek in de play-offs. In het nieuwe hockeyseizoen is Boon alweer op dreef. Na vijf speeldagen staat hij met twaalf doelpunten opnieuw aan de leiding in de topscorerslijst. Als laureaat van de Gouden Stick laat Boon met Cédric Charlier en Victor Wegnez, die beide uitkomen voor landskampioen Racing, twee collega-Red Lions achter zich. Dat Boon uitzonderlijk goed bezig is, bewijst ook zijn nominatie voor ‘FIH Wereldspeler van het Jaar’. Naast Boon maken ook Arthur De Sloover, de Nederlander Thierry Brinkman, de Indiër Harmanpreet Singh en de Duitser Niklas Wellen kans om volgende maand tot beste hockeyspeler van de wereld uitgeroepen te worden.

Bij de vrouwen is de 21-jarige Charlotte Englebert van het Brusselse Racing aan een blitzcarrière bezig. Vorig jaar werd Englebert nog uitgeroepen tot grootste belofte in onze competitie, een jaar later mag ze reeds met dé Gouden Stick pronken. Volgende maand kan Englebert ook op internationaal vlak nog in de prijzen vallen. Zij is immers één van de vijf genomineerden in de categorie ‘FIH Rising Star’. De Brusselse zette in juli tijdens het WK in Spanje en Nederland reeds de toon. Na een ijzersterk toernooi voor de Red Panthers werd ze op dat WK bekroond als grootste belofte. Englebert veroverde de Gouden Stick voor Stephanie Vanden Borre en Emilie Sinia van landskampioen Gantoise.