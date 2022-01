Toeval of niet? Dit jaar ‘maar’ 4 ninedarters op TV vertoond, en die vielen telkens vlak na elkaar

Darts180! 180! 141! Of een andere volgorde, zo u wilt. Een ninedarter, met 9 pijlen uitgooien en zo de zaal in vuur en vlam zetten. ‘t Is een feestje waar we op televisietoernooien niet al te veel van hebben kunnen genieten in 2021. Vier exemplaren maar, en daar valt wel iets heel merkwaardig te noteren. José de Sousa gooide zijn ninedarter daags na die van Jonny Clayton, en William Borland kreeg een dag nadien met Darius Labanauskas al een opvolger.