Toestand American footballspeler die ineenzakte nog steeds kritiek, president Biden belt met z’n ouders

Eriksen verrast cardiolo­gisch centrum met bezoek: “Ik weet hoe belangrijk deze onderzoe­ken zijn”

Christian Eriksen heeft een cardiologisch centrum in Londen verrast met zijn bezoek. De onderzoeken werden georganiseerd door ‘Cardiac Risk in the Young’ in samenwerking met Premier League-club Brentford. Eriksen kreeg op het EK vorige zomer zelf een hartstilstand op het veld. Hij weet dus hoe belangrijk deze onderzoeken kunnen zijn. “Ik denk dat het heel slim is om je hart te laten onderzoeken”, reageert de Deen.

2 mei