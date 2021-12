Titelverdediger Gerwyn Price weer stevig uitgejouwd: “Statement maken en van podium stappen”

Formule 1 Niet enkel pracht en praal en Verstappen kan er anoniem rondlopen: waarom de GP van Saoedi-Ara­bië het meest atypische decor ooit is in de Formule 1

In het meest contrasterende decor dat de Formule 1 ooit heeft aangedaan, kan Max Verstappen dit weekend wereldkampioen worden. Maar de Nederlandse wereldster zou anoniem kunnen rondwandelen in het oude centrum van Jeddah (Saoedi-Arabië). En zijn eventuele wereldtitel vieren met een champagnedouche of een koude pint, zal er ook niet lukken. Reportage uit een stad vol contrasten.

5 december