Tim Gajser verzekert zich van derde wereldtitel motorcross

Formule 1 Het zegt veel over Lewis: Bottas, allesbehal­ve een kneusje, slaagt er maar niet in om Hamilton écht uit te dagen

1 november In normale omstandigheden wint Mercedes alles - vingers in de neus. Zoals McLaren in 1988. Of Alfa Romeo in 1950. Vaak serveerde een seizoen met dominante auto een boeiend duel tussen de twee rijders. Niet zo nu. Lewis Hamilton rijdt zijn teamgenoot van het kastje naar de muur. Arme Bottas? Neen, Hamilton is zo goed.