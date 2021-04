Tijd om te oogsten voor Matthias Casse, die zich op reservelijst voor vaccinatie zette: “Op EK tonen dat ik er sta”

JudoEn plots volgen de EK’s elkaar razendsnel op. Vijf maanden na zijn brons in Praag is judoka Matthias Casse overmorgen alweer aan zet op het EK in Lissabon. “Ik ben klaar om weer op het podium te staan.”

Matthias Casse, het nummer één op de wereldranking in de categorie tot 81 kilo, is het aan zijn statuut verplicht om zaterdag op het EK in Lissabon op het podium te staan, temeer omdat hij dit jaar nog geen enkele medaille won. Roemloos eruit op de Masters in januari, vijfde op de Grand Slams van Tel Aviv en Tashkent in februari en maart. Het is tijd om terug te oogsten. “Klopt, maar ik heb niet de idee dat er druk op staat want m’n belangrijkste doelen, het WK en de Spelen, die komen er nog aan. Die andere toernooien waren niet meer dan een voorbereiding. En het was ook niet alsof ik geen enkele kans maakte op een medaille - ik was er elke keer dichtbij.”

In 2019 imponeerde de Antwerpse judoka met EK-goud en WK-zilver. In 2020 moest Casse in Praag genoegen nemen met brons op het EK. “Ik weet dat ik in januari zei dat ik aan 90 procent van mijn capaciteiten zat maar dat was geen juiste inschatting, want nu voel ik me veel fitter. In Tel Aviv en Tashkent haalde ik het telkens niet maar nu ben ik klaar om weer op het podium te staan en te tonen dat ik er terug sta. De honger is in elk geval groot.”

Niet alle toppers zijn aanwezig in Lissabon. Zo ontbreekt de Georgische titelverdediger Grigalashvili en de Nederlander Frank de Wit besliste na een coronabesmetting om af te zeggen. “Dat wens ik niemand toe, ook mijn concurrenten niet,” zegt Casse. “Want als je nu besmet raakt, dan kan dat toch gevolgen hebben voor je kansen op de Spelen. Mentaal is dat heel belastend. We bespraken al verschillende scenario’s om aan een vaccin te raken maar concreet is er nog niets uitgekomen.”

Net als Nina Derwael volgde Casse de raad van het BOIC op en schreef hij zich in op de reservelijst. Veel heil verwacht hij daar niet van. “De kans lijkt me klein dat ik langs die weg gevaccineerd raak. Het enige wat ik kan doen, is het protocol volgen. Of ik me in de steek gelaten voel door de politici? Neen. We vragen een privilege terwijl er slechts een beperkt aantal vaccins zijn. Ik kan niet anders dan mijn beurt afwachten. Of olympische atleten al dan niet voorrang krijgen, daar beslis ik niet over.”

Zijn focus, die ligt volledig op de Spelen. Het statistiekenbureau Gracenote voorspelde twee keer olympisch goud voor België: of hij daar ééntje van zal claimen? Casse glimlacht: “Dat is de bedoeling. Ze pronostikeerden in totaal elf medailles voor België, niet? Da’s veel maar waarom niet? We moeten erin geloven.”

