Tigermania in Augusta: Woods, gedeeld tiende na eerste dag, maakt comeback onder massale belangstelling

Eén slag onder par

De 24-jarige, die in 2020 runner-up werd, had voor zijn openingsronde een slag minder nodig dan de Australiër Cameron Smith, die drie weken terug het Players Championship op zijn erelijst bijschreef. De derde plaats op twee slagen van de leider wordt gedeeld door de Chileen Joaquin Niemann, de Engelsman Danny Willett, die zich in 2016 de beste toonde, de Amerikaan Dustin Johnson, de 2020-kampioen en zijn landgenoot Scottie Scheffler, de nummer een van de wereld.

Pieters (84ste) kent moeilijke start

Met een openingsronde van 79 slagen nam onze landgenoot Thomas Pieters dan weer niet de verhoopte start in Augusta. De zesvoudige DP World Tour-winnaar begon matig met drie bogeys op de eerste vijf holes. Pieters, die aan zijn derde Masters-deelname toe is en in 2017 met een vierde plaats zijn beste resultaat neerzette, zag een aantal putts net niet in de cup verdwijnen. De 30-jarige Antwerpenaar, die in januari met het Abu Dhabi Championship het eerste toptoernooi van het seizoen op zijn palmares schreef, ging op de holes elf en twaalf andermaal in de fout waarna hij twee birdies in de cup zag verdwijnen. Op de laatste vier holes moest de nummer 33 op de wereldgolfranglijst nog twee bogeys en een dubbele bogey incasseren, wat hem niet verder bracht dan een ronde van 79 slagen, zeven over par en een gedeelde 84e plaats. Pieters zal in zijn tweede ronde sterk voor de dag moeten komen om zich te plaatsen voor de finaleronden.