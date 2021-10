Tiger Woods terug op golfterrein gespot: maakt 45-jarige legende toch nog comeback na zware crash?

GolfAcht maanden na zijn zware crash even buiten Los Angeles werd Tiger Woods zaterdag voor het eerst weer gespot op een golfterrein in Florida, waar hij zijn zoon Charlie kwam aanmoedigen tijdens een juniorentoernooi. Meteen neemt de hoop toe dat de 45-jarige golflegende vroeg of laat z'n comeback zal maken.

Sinds Tiger Woods op 23 februari crashte met z’n Genesis terreinwagen meed de Amerikaan de publiciteit. Op z'n instagram gaf hij ook geen updates over zijn fysieke toestand. Op sociale media circuleerden foto’s van Woods op krukken of samen met zijn vriendin Erica Herman en deden verhalen over zijn revalidatie de ronde maar tot zaterdag bleef Woods uit de spotlights.

Al sprak hij drie weken terug, net voor de Ryder Cup, wel de spelers van Team USA toe. Met resultaat want het team van kapitein Steve Stricker speelde Europa met 19-9 de vernieling in. “Tiger kan nu niet zijn rol van vice-kapitein opnemen omdat hij aan het revalideren is en terug gezond wil worden, zodat hij weer kan golfen. En het gaat ook steeds beter.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoopgevende woorden die al deden vermoeden dat Tiger Woods niet van plan is om afscheid te nemen. Dat de 15-voudige majorwinnaar zaterdag, zonder enige ondersteuning, voor het eerst sinds z'n ongeluk zijn opwachting maakte op een golfterrein - al was het maar om zijn zoon Charlie bij te staan - lijkt dat vermoeden te bevestigen. Op de foto die op twitter circuleerde valt te zien dat Woods’ rechterbeen helemaal bedekt is met een ‘sleeve’, ontspannend leunend op een club.

Toen Woods acht maanden terug met meer dan 120 km/u uit de bocht vloog en een boom raakte, was de vrees dat het professioneel game over was voor de golflegende. Onderzoek wees uit dat Woods, die uit het wrak moest worden bevrijd, waarschijnlijk in slaap was gevallen achter het stuur, al dan niet bedwelmd door medicatie. Vooral zijn onderbeen was serieus gehavend: zijn scheenbeen was verbrijzeld en ook zijn kuitbeen was gebroken. Met een metalen staaf en vijzen werd alles op z’n plek gezet.

Het is van de Masters in november 2020 geleden dat Tiger Woods voor het laatste golfde. Afwachten wanneer - en of - hij zijn rentree maakt.

Volledig scherm In april 2021 © Instagram