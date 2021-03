Tiger Woods ontslagen uit ziekenhuis om thuis verder te herstellen

Meer sport Na de crash: komt Tiger Woods ooit op het hoogste niveau terug?

25 februari Tiger Woods (45) is "geopereerd, wakker en aanspreekbaar": the day after zijn verschrikkelijke autocrash had het hospitaal in Los Angeles al hoopvol nieuws. Na zijn overleven speculeert de golfwereld nu over de hamvraag: zien we Woods ooit nog in een topgolfevent terug?