Tienersensatie Erriyon Knighton (18) loopt supertijd op 200 meter

Olympische Spelen Usain Bolt benieuwd naar zijn troonopvol­ger op 100m: “Ik zie graag records gebroken worden, behalve het mijne”

De Spelen in Tokio boeten in aan star quality. De snelste man op de planeet Usain Bolt is er niet meer bij, maar de hele atletiekwereld - én Bolt zelf - is benieuwd naar zijn troonopvolger op de 100m vandaag: “Het zal raar zijn iemand de 100m te zien winnen zonder mij”, zegt Bolt, die zijn nieuwe leven invult als een ‘usainly’ papa van drie kinderen en muziekproducer.

1 augustus