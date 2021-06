Tien titels op rij, maar bestuurslid Johan Vande Lanotte blijft nuchter bij dominantie Oostende: “Intens genieten staat niet in mijn woordenboek”

Meer dan twee decennia zetelt Johan Vande Lanotte nu al in het bestuur van BCO. Met veel animo rakelt hij anekdotes op over de vedetten die ooit in het gele truitje van BC Oostende speelden. Over Petrović, Cota, Van Den Spiegel, Jaumin of Praškevičius. “Ik weet dat ik geen grote democratische reputatie heb maar Praškevičius is de enige speler over wie ik helemaal alleen heb beslist. Een sponsor had een extraatje voorzien voor een speler die in de Euroleague het verschil kon maken. Ik ben louter afgegaan op zijn stats om hem te nemen. Ik had ongeveer níks van beelden gezien: het internet was toen niet wat het nu is. In zijn eerste match maakt hij twee punten. Twéé. (lacht) Maar Rudolf Vanmoerkerke stelde me gerust: ‘Da’s ne goeie.’ En Praškevičius werd ook één van de beste spelers ooit van Oostende. Soms heb je wat geluk nodig.”