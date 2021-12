Tien om te zien: naar deze (buitenlandse) darters is het uitkijken op het WK

DartsHet WK darts gaat vanavond van start. Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker verdedigen de Belgische eer in ‘Ally Pally’. Maar naar welke (buitenlandse) darters mogen we nog uitkijken? Tien om te zien.

Gerwyn Price - Welshman - Ranking: 1

De titelverdediger én nummer één van de wereld. Price gaat dit jaar opnieuw voor het allerhoogste. De gewezen rugbyspeler was vorige maand de beste op de Grand Slam of Darts en is dus in vorm. En als hij zijn dubbel 20 eenvoudig vindt, is hij moeilijk te kloppen. Maar de Welshman heeft wel het publiek niet aan zijn zijde. Price wordt door zijn getier en enkele gebeurtenissen in het verleden geregeld massaal uitgefloten. Breekt het boegeroep hem zuur op?

Peter Wright - Schot - Ranking: 2

De meest opvallende darter op het WK. Voor elke wedstrijd verzint zijn vrouw Joanne, het brein achter de excentrieke kapsels en outfits, wel iets nieuws. “Ze heeft telkens zo’n twee à drie uur werk aan mijn haar”, aldus Wright. Maar naast zijn uiterlijk valt ‘Snakebite’ ook op met zijn prestaties. Zo won hij dit jaar de World Matchplay en de Players Championship Finals, de generale repetitie voor het WK. “Ik word opnieuw wereldkampioen", klonk het onlangs. Komt zijn voorspelling uit?

Michael van Gerwen - Nederlander - Ranking: 3

Niet meer zo dominant als weleer. Van Gerwen won dit jaar geen enkele major, maar de drievoudige wereldkampioen is de laatste maanden wel aan een opmars bezig. Daarom behoort hij zonder twijfel bij de absolute topfavorieten. Om zijn vorm te onderstrepen: op de Grand Slam of Darts realiseerde hij vorige maand een gemiddelde van 115,19. Man on a mission.

James Wade - Engelsman - Ranking: 4

Gooide vorig jaar de enige ninedarter op het WK. Maar Wade, die met een bipolaire stoornis kampt, slaagde er zowaar nog nooit in om een WK-finale te halen. Opvallend. Zijn bijnaam luidt daarnaast ‘The Machine’, die verwijst naar zijn constante niveau van scoren. Hij zit steevast rond een gemiddelde van 100. Geen diepe dalen onder de 95, maar zelden ook exploten hoger dan 110. Stabiliteit troef dus, wat maakt dat tegenstanders telkens een bepaald niveau moeten halen en zich geen mindere partij kunnen veroorloven.

Jonny Clayton - Welshman - Ranking: 8

Dé man van 2021. Clayton won dit jaar de Masters, Premier League, World Grand Prix én World Series Finals. ‘The Ferret’ wil zijn topjaar bekronen met een eerste wereldtitel. Al wordt dat geen evidentie. In de kwartfinale komt hij mogelijk uit tegen landgenoot Gerwyn Price. ‘t Zou een ‘finale avant la lettre’ zijn. De nummer één van de wereld won trouwens het laatste onderlinge duel tegen Clayton.

José de Sousa - Portugees - Ranking: 7

Nationaliteit: Portugees. Voornaam: José. Bijnaam: ‘The Special One’. Neen, we hebben het niet over Mourinho, maar over De Sousa. Die laatste is een ‘specialleke’. In de eerste plaats is hij een fantastische darter, maar De Sousa kampt met dyscalculie. Daardoor durft hij soms een verkeerde score of finish te gooien. Ook speelde hij in het verleden enkel op een elektronisch bord - de machine deed alle puntentellingen. De Sousa is dus geen rekenwonder, maar maakt dat vaak goed met zijn scorend vermogen. Man om naar uit te kijken.

Raymond van Barneveld - Nederlander - Ranking: 68

Een dartsicoon. Van Barneveld kroonde zich vijfmaal tot wereldkampioen, vier keer in de BDO-bond. De Nederlander stopte eind 2019 met darten, maar pakte dit jaar opnieuw de pijlen op. Via de Q-school haalde hij de benodigde PDC-tourkaart en vervolgens won ‘Barney’ in februari direct een vloertoernooi. Op de recente Grand Slam of Darts en Players Championship Finals liet hij bij momenten zijn klasse zien. Onderschat hem niet.

Gary Anderson - Schot - Ranking: 6

Haalt niet meer zijn niveau van enkele jaren terug, maar tweevoudig wereldkampioen Anderson valt nooit af te schrijven. ‘The Flying Scotsman’ heeft wel geen gunstige loting. In de tweede ronde treft hij mogelijk Adrian Lewis. De twee stonden in het verleden tweemaal tegenover elkaar in een WK-finale. Lewis won in 2011, Anderson trok aan het langste eind in 2016. Een vroege clash dus in ‘Ally Pally’.

Fallon Sherrock - Engelse - Ranking: 94

De absolute publiekslieveling en het levende bewijs dat vrouwelijke darters kunnen concurreren met mannen. Sherrock schreef in 2019 geschiedenis door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK. Uiteindelijk haalde ze zelfs de derde ronde. In de eerste ronde van dit WK kijkt ze Steve Beaton in de ogen. Bij winst staat ze in de tweede ronde tegenover... Kim Huybrechts.

Rob Cross - Engelsman - Ranking: 11

Oud-wereldkampioen en dit jaar winnaar van het EK. Cross bereikte in 2018 bij zijn WK-debuut meteen de finale, daar nam hij met 7-2 maat van Phil Taylor. “Zo’n WK-winst verandert meteen heel je leven, het was echt magisch. Ik hoop er binnenkort een tweede WK-titel aan toe te voegen, ik ben alleszins dichtbij de topvorm van 2018”, klonk het bij ‘Voltage’. Maar Cross dreigt wel snel uitgeschakeld te worden. In de tweede ronde kruist hij hoogstwaarschijnlijk de degens met Raymond van Barneveld. Allesbehalve een hapklare blok.

