Tien jaar van Oostendse baskethegemonie: Gjergja-Djordjevic, op zoek naar 20ste trofee

BasketbalDe hegemonie is gekend en ongezien. Sinds coach Dario Gjergja en spelmaker Dusan Djordjevic in 2011 in Oostende arriveerden, grossierde de recordclub in trofeeën: negen landstitels op rij, zes bekerzeges, vier Supercups. Het blijft de strafste succesperiode in de Belgische basketbalgeschiedenis. Schrijven ze vandaag een 20ste trofee op hun Belgisch palmares?

Straks staan Gjergja en Djordjevic in hun zoveelste finale. Met dezelfde honger en gedrevenheid naar succes.

“In een finale is de ‘defensive effort’ de sleutel”, zegt Dario Gjergja. “Wie brengt de hoogste intensiteit, wie kan het meeste druk ontwikkelen? En dat zal nu niet anders zijn. Dit Kangoeroes Mechelen is een compleet team. Waar elke speler kan scoren, elke speler één-tegen-één kan spelen. Loubry en Deroover zijn hun spelers die offensief creativiteit en initiatief brengen. Maar dit team is zoveel meer. Kijk naar hun centers Kok en Thompson. De eerste brengt rebounding en shotblocking. En is sterk in ‘pick and roll’. De tweede is een toren met een zuiver shot en geeft presence in de ‘low post’. We zullen voor elke speler klaar moeten zijn.”

Wordt Kangoeroes Mechelen alom geroemd voor zijn offensieve sterkte, dan ziet Gjergja ook andere troeven. “Het is een compleet team. Dat in zijn laatste wedstrijden ook sterk in verdediging acteerde. Waarin ook spelers als Foerts en Lasisi sterk van de bank kwamen, wat hun rotatie meteen dieper maakt. Met veel fysieke kracht en lengte. En een enorme shotkracht. Een compleet team dus dat je niet kan onderschatten. Zeker in een finale niet.”

Volledig scherm Gjergja en zijn troepen. © BELGA

Djordjevic: “In één match kan alles”

Ook Dusan Djordjevic kijkt uit naar een nieuwe bekerfinale. Op het eind van de maand wordt hij er 38, maar de Servische spelmaker blijft o zo bepalend voor dit Oostende.

“Elke finale is speciaal. Krijgt een andere benadering, brengt een andere sfeer en druk. In één match kan alles, ligt de foutenmarge laag. Moet je scherp zijn en je focus behouden. Daar zou ons voordeel moeten liggen: bij onze ervaring met finales. Zou, want ook Kangoeroes Mechelen heeft zijn troeven.”

Over welke selectie coach Gjergja zal beschikken, blijft afwachten. De Oostendse ziekenboeg blijft dit seizoen aanhoudend gevuld. In de laatste wedstrijd tegen Luik bleef het viertal Buysse, Bratanovic, Welsh en Nakic langs de zijlijn. Allicht verschijnen de laatste twee wel in Paleis 12 tussen de lijnen.

“Wie komt er terug? Wie kan het team een extra rotatie bezorgen en enkele speelminuten invullen? We moeten afwachten”, zegt Djordjevic. “Het hindert ons al een heel seizoen. Vooral op training voel je dan de intensiteit omlaag gaan, ook al doen de jonge beloftes hard hun best en brengen ze veel energie. Met deze finaleplaats en onze huidige (virtuele) leidersplaats kunnen we alleen maar tevreden zijn. Een nieuwe bekerzege zou extra motivatie en vertrouwen geven voor het verdere seizoen.”

Volledig scherm Dusan Djordjevic aan de bal. © BELGA