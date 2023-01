Tien Chinese snookerspelers, onder wie Masters-winnaar van 2021, beschuldigd van matchfixing

Ook Usain Bolt ontsnapt niet aan oplichting: waarom vetbetaal­de sporters makkelijke prooien zijn

Hij heeft gelukkig nog wat reserve, maar zelfs Usain Bolt baalt als hij miljoenen in rook ziet opgaan. De 36-jarige ex-spurter werd het slachtoffer van financiële fraude en speelde net geen 10 miljoen dollar kwijt. De Jamaicaan is lang niet de enige die na zijn carrière wordt opgelicht. Meer zelfs: voetbalmakelaar Stijn Francis meent dat sporters relatief makkelijke prooien zijn. “Soms stellen ze gewoon hun vertrouwen in mensen die nadien onbetrouwbaar blijken, vaak uit naïviteit en een gebrek aan kennis.”

17 januari